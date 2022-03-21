США и еще 12 стран подписали заявление "О насущной необходимости модернизации ПВО Украины"
21 марта 2022 , 13:24Читати новину українською
Источник:твиттер Руслана Стефанчука
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что 13 стран подписали совместное заявление "О насущной необходимости модернизации ПВО Украины".
Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в твиттере, поблагодарив партнеров за поддержку.
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Какие страны подписали заявление:
- Чехия,
- Эстония,
- Польша,
- Франция,
- Грузия,
- Германия,
- Ирландия,
- Латвия,
- Литва,
- Нидерланды,
- Швеция,
- Великобритания
- США
Искренне благодарны за поддержку Украины в это непростое время,
– добавил председатель Верховной Рады.
Подробности заявления пока не разглашают.
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