США и Европа начали готовить новые санкции против "Северного потока-2", – Госдеп
12 октября 2021 , 14:01Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
В Госдепе США работают над новыми санкциями для "Северного потока-2". Их введут, если Россия попытается использовать поставки газа как оружие против Украины.
Старший советник Госдепа США Амос Хохштайн заявил, что работу над санкциями в Штатах начали совместно с Европой. Стороны готовы оперативно реагировать на нарушения со стороны России.
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И работа по определению, какие именно санкции США и Европа готовы вводить, уже начата,
– подчеркнул Хохштайн.
Политик убежден, что санкции против "Северного потока-2" будут эффективными только в единственном случае: если США будут вводить их совместно с Европой, особенно с Германией.
Россия давит на Европу
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия хочет, чтобы "Северный поток-2" заработал.
- Именно поэтому она оказывает на Европу политическое давление.
- В то же время Боррель отметил, что ЕС по-прежнему нуждается в российском газе.
- По словам главного дипломата ЕС: "Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое измерение".