США и Германия определились с позицией, – исследователь о встрече Меркель с Путиным

Порядок встреч Ангелы Меркель – сначала с Владимиром Путиным, а потом с Владимиром Зеленским – нормальный, так случилось технически. Позиция Германии в отношении Украины и "Северного потока-2" в частности, вероятно, уже определена.

Об этом в эфире 24 канала рассказал исследователь и директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. По его мнению, не надо преувеличивать значение визита канцлера Германии в Россию.

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"Это нормальный порядок, расписание (визитов Меркель – 24 канал). Так случилось технически. Не надо преувеличивать значение – сегодня у Путина, а завтра будет у нас. Наша позиция с Германией более-менее согласована относительно украинско-российского конфликта", – сказал исследователь.

Дубовик отметил, что диалог европейских государств с Москвой не является катастрофой для Украины. И Макрон, и Меркель не скрывают, что надо разговаривать с Москвой даже несмотря на давление. Джо Байден, по словам директора Центра международных исследований, придерживается такой же позиции – чтобы Россия знала, какие к ней требования.

Дубовик: Германия хочет достроить газопровод

Он предположил, что Меркель совершит визит в Киев, чтобы попрощаться и заверить в том, что позиция Германии в отношении Украины, поддержка, останется неизменной. Дубовик добавил, что в вопросе "Северного потока-2" Меркель Украину "ничем не порадует".

Позиция Германии и США… Они определились с тем, что они хотят. Собственно США не хотят, чтобы достроили ("Северный поток-2" – 24 канал), но говорят, что не будут мешать. А Германия хочет достроить этот газопровод. Поэтому здесь никаких изменений не будет,

– сказал исследователь.

В то же время по мнению Владимира Дубовика, месседж Меркель к Путину во время встречи в Москве будет касаться того, чтобы он не пытался использовать газопровод "Северный поток-2" для давления на Украину.

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