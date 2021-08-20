Про це в ефірі 24 каналу розповів дослідник та директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. На його думку, не треба перебільшувати значення візиту канцлерки Німеччини до Росії.

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"Це нормальний порядок, розклад (візитів Меркель – 24 канал). Так сталося технічно. Не треба перебільшувати значення – сьогодні у Путіна, а завтра буде у нас. Наша позиція з Німеччиною більш-менш погоджена щодо українсько-російського конфлікту", – сказав дослідник.

Дубовик зазначив, що діалог європейських держав з Москвою не є катастрофою для України. І Макрон, і Меркель не приховують, що треба розмовляти з Москвою навіть попри тиск. Джо Байден, за словами директора Центру міжнародних досліджень, дотримується такої ж позиції – щоб Росія знала, які до неї вимоги.

Дубовик: Німеччина хоче добудувати газопровід

Він припустив, що Меркель здійснить візит до Києва, аби попрощатись і завірити у тому, що позиція Німеччини щодо України, підтримка, залишиться незмінною. Дубовик додав, що у питанні "Північного потоку-2" Меркель Україну "нічим не порадує".

Позиція Німеччини та США...Вони визначились з тим, що вони хочуть. Власне США не хоче, щоб добудували ("Північний потік-2" – 24 канал), але кажуть, що не будуть заважати. А Німеччина хоче добудувати цей газопровід. Тому тут жодних змін не буде,

– сказав дослідник.

Водночас на думку Володимира Дубовика, меседж Меркель до Путіна під час зустрічі у Москві буде стосуватись того, щоб він не намагався використовувати газопровід "Північний потік-2" для тиску на Україну.

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