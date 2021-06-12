"Боже мой, я в кита пасти": в США горбатый кит проглотил мужчину

В штате Массачусетс 11 июня опытный дайвер Майкл Пекард погрузился в воду, а оказался в пасти кита. К счастью, рыба выплюнула дайвера в океан.

Дайвер подумал, что на него напала акула

Пекард прыгнул с лодки в акваланге и почувствовал "огромный удар и как все затемнилось". Мужчина решил, что на него напала белая акула, однако впоследствии он увидел, что у рыбы нет зубов.

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Тогда я понял: "Боже мой, я во рту кита, и он пытается меня проглотить. Вот и все, я умру",

– вспомнил Пекард

Он признался, что в тот момент думал только о жене и двух малолетних сыновьях.

Внезапно кит поднялся на поверхность и начал крутить головой.

"Меня просто бросили в воздух и я приземлились в воде. Я был свободен и просто плавал. Я не мог поверить", – рассказал дайвер.

Далее Пекарда затянул на лодку член его команды.

Мужчина признался журналистам, что после инцидента не планирует заканчивать свою 40-летнюю карьеру, несмотря на все уговоры жены. Кстати, дайвер отделался только подозрением на вывих колена.



В США мужчину проглотил кит / Фото Cape Cod Time

Почему кит проглотил мужчину

Горбатые киты обычно питаются широко раскрывая рот, чтобы поглощать как можно больше рыбы. Ученые предполагают, что инцидент с Пекардом произошел случайно. По словам специалистов, для кита "практически неслыханно проглотить человека".