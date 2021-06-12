Дайвер подумав, що на нього напала акула

Пекард стрибнув з човна в акваланзі і відчув "величезний удар і як все затемнилося". Чоловік вирішив, що на нього напала біла акула, однак згодом він побачив, що в риби немає зубів.

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Тоді я зрозумів: "Боже мій, я в роті кита, і він намагається мене проковтнути. Ось і все, я помру",

– пригадав Пекард

Він зізнався, що в той момент думав лише про дружину та двох малолітніх синів.

Раптом кит піднявся на поверхню і почав крутити головою.

"Мене просто кинули в повітря і я приземлились у воді. Я був вільний і просто плавав. Я не міг повірити", – розповів дайвер.

Далі Пекарда затягнув на човен член його команди.

Чоловік зізнався журналістам, що після інциденту не планує закінчувати свою 40-річну кар'єру, попри всі вмовляння дружини. До речі, дайвер відбувся лише підозрою на вивих коліна.



У США чоловіка проковтнув чоловіка / Фото Cape Cod Time

Чому кит проковтнув чоловіка

Горбаті кити зазвичай харчуються широко розкриваючи рот, щоб поглинати якомога більше риби. Вчені припускають, що інцидент з Пекардом трапився випадково. За словами фахівців, для кита "практично нечувано проковтнути людину".

Довідка. Горбаті кити виростають до 13 – 16 метрів, а вага може становитиме близько 36 тонн. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, у світі таких китів є близько 60 тисяч. Вікіпедія пише, що горбаті кити інстинктивно захищають інших морських істот та людей від акул.