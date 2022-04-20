США готовят еще один пакет помощи Украине на 800 миллионов долларов

США готовят еще один пакет помощи Украине. На этот раз Джо Байден предоставит нашему государству 800 миллионов долларов.

Соответствующую информацию изданию сообщили три источника среди высокопоставленных должностных лиц администрации Джо Байдена и два источника, знакомых с планом помощи. В настоящее время точная дата ее предоставления неизвестна.

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США предоставят Украине 800 миллионов помощи

По данным многих источников, США готовят Украине еще один пакет помощи в безопасности на сумму 800 миллионов долларов,

– говорится в сообщении.

Однако пока неизвестно, что будет включать этот пакет помощи. Пока его содержимое еще обсуждают. Собеседник пояснил, что содержимое помощи могут изменить в последние моменты. Однако стоит вспомнить, что Белый дом уверял, что это будут артиллерийские системы, вертолеты и БТРы.

"Один из представителей администрации Байдена сказал, что новый пакет помощи может быть утвержден в течение 36 часов, а другой – что сроки остаются неизвестными и помощь могут одобрить в ближайшие дни", – написало издание.

Кстати, в апреле сам Джо Байден заявлял о необходимости оказать помощь Украине. Сначала СМИ писали о 750 миллионах долларов военной помощи Украине. Впоследствии уже говорилось о 800.

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