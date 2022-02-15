США готовы ко всему, что бы ни случилось, – Байден об угрозах для Украины

Джо Байден подчеркнул, что США готовы к любому развитию событий в контексте российской агрессии. Американский президент подчеркнул, что пока существует дипломатический путь, силу не будут применять.

Об этом Джо Байден сказал во время своего обращения по поводу ситуации вокруг Украины, передает 24 канал.

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Глава Белого дома отметил, что США будут продолжать консультации по деэскалации с партнерами.

И пока есть надежда на дипломатическое решение и не будет использоваться оружие, мы будем заниматься именно этим (дипломатией – 24 канал),

– подчеркнул Байден.

Он подчеркнул, что США понимают, что сейчас происходит и готовы к чему-либо. Байден подчеркнул, что США не являются врагом России и россиянам, но если Москва нападет на Украину, то "это будет война, в которой мы будем участвовать по собственной воле".

Президент США подчеркнул, что говорит это не для того, чтобы спровоцировать Россию. Политик подчеркнул, что Кремлю не выгодно вступать в эту войну, ведь это огромные жертвы и потери, в том числе экономические.

Возможное наступление России: последние новости

В России заявили о частичном отводе войск. Эту информацию прокомментировал глава Кремля. Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение и успокоил украинцев.

Призвал не паниковать и генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он заверил, что украинские защитники контролируют ситуацию. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил, что ситуация – под контролем.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!