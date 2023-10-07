ХАМАС атаковал Израиль: в США отреагировали и приняли судьбоносное решение

Израиль утром 7 октября ХАМАС атаковал более 2200 ракетами. В США уже отреагировали на обострение ситуации. Пентагон подчеркнул, что готов обеспечить Израиль всем необходимым для самозащиты.

Ллойд Остин отметил, что внимательно следит за ситуацией в Израиле. Штаты поддерживают непреклонное право страны на самозащиту.

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Нападение ХАМАС на мирных жителей глава Пентагона назвал "отвратительным". Он выразил соболезнования родным погибших в результате атаки.

Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма,

– говорится в сообщении Остина.

Кроме того, террористическую атаку ХАМАС по Израилю уже осудили в НАТО.

Как отреагировал президент Зеленский

Заметьте! По состоянию на 15:50 уже известно о том, что Беньямин Нетаньяху – премьер-министр страны – и Джо Байден проведут совместное выступление.

Владимир Зеленский уже отреагировал на террористическую атаку. Напомним, ХАМАС выпустил по Израилю более 2 тысяч ракет. Украинский лидер подчеркнул, что Украина поддерживает право Израиля на защиту. Зеленский напомнил: нигде в мире нельзя давать шанс террору, потому что это преступление против мира. Президент выразил соболезнования родным жертв.