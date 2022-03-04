США готовы подумать о форматах новых переговоров с Россией, но есть условия
США готовы рассмотреть форматы новых переговоров с Россией по международной безопасности. Однако только при определенных условиях.
О них рассказал заместитель помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон на брифинге, передает 24 канал.
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Он отметил, что Соединенные Штаты открыты для рассмотрения различных форматов возможных новых переговоров
США готовы рассмотреть форматы возможных новых переговоров с Россией по международной безопасности, но при условии, что Москва продемонстрирует преданность дипломатии в ситуации с Украиной,
– пояснил Робинсон.
Он также добавил, что США открыты для диалога и к рассмотрению форматов. Однако это должно начаться с общих усилий, показывают, что Россия "серьезно настроена на выбор дипломатического пути".
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