США готовы подумать о форматах новых переговоров с Россией, но есть условия

США готовы рассмотреть форматы новых переговоров с Россией по международной безопасности. Однако только при определенных условиях.

О них рассказал заместитель помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон на брифинге, передает 24 канал.

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Он отметил, что Соединенные Штаты открыты для рассмотрения различных форматов возможных новых переговоров

США готовы рассмотреть форматы возможных новых переговоров с Россией по международной безопасности, но при условии, что Москва продемонстрирует преданность дипломатии в ситуации с Украиной,

– пояснил Робинсон.

Он также добавил, что США открыты для диалога и к рассмотрению форматов. Однако это должно начаться с общих усилий, показывают, что Россия "серьезно настроена на выбор дипломатического пути".

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