Про них розповів заступник помічника Держсекретаря США щодо справ Європи та Євразії Крістофер Робінсон на брифінгу, передає 24 канал.

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Він зазначив, що Сполучені Штати відкриті для розгляду різних форматів можливих нових переговорів

США готові розглянути формати можливих нових переговорів з Росією щодо міжнародної безпеки, але за умови, що Москва продемонструє відданість дипломатії у ситуації з Україною,

– пояснив Робінсон.

Він також додав, що США відкриті для діалогу та до розгляду форматів. Однак це має початися зі спільних зусиль, що показують, що Росія "серйозно налаштована на вибір дипломатичного шляху".

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