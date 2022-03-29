США готовы участвовать в реализации гарантий по безопасности Украины, – Блинкен

Украинская делегация представила вариант договора о гарантиях безопасности нашей страны. В США уже заявили, что готовы стать гарантами безопасности.

В случае необходимости Вашингтон готов принять участие в реализации договоренностей Киева и Москвы по безопасности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в частности, поддержки безопасности и обороны, то мы хотим этого,

– сказал Блинкен.

Политик не видит положительных сдвигов в переговорах с Украиной. В то же время, он считает хорошим сигналом, если их видит Киев.

"Украинским партнерам решать, есть ли какие-либо изменения или прогресс. Если в Украине пришли к выводу, что они (положительные сдвиги – 24 канал) есть, то это хорошо", – подчеркнул госсекретарь.

Заметим, что украинская делегация хочет, чтобы гарантами нашей безопасности стали страны Совбеза ООН, США, Израиль, Турция и другие. Они должны действовать относительно Украины по аналогу 5 статьи НАТО. То есть коллективно защищать наше государство в случае войны.

Давид Арахамия отметил, что некоторые государства уже предварительно согласились стать гарантами Украины. Однако нужно ждать еще официальных заявлений.

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