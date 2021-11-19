США хочет пойти на уступки Ирану: грозит ли это обострению ядерного конфликта

Ядерное соглашение с Ираном в скором времени может сдвинуться с мертвой точки. В США думают ослабить санкции против этой страны, чтобы вернуть ее за стол переговоров. Однако не все союзники Соединенных Штатов Америки с радостью встретили это предложение.

Накануне, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предложил идею временного соглашения по иранской ядерной программе. Суть этого временного соглашения заключается в том, чтобы снять часть санкций с Ирана.

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Например, США и союзники разморозят некоторые иранские активы, в обмен на остановку обогащения урана. Якобы это поможет приостановить ядерные разработки Ирана и выиграть время.

Европа давно хотела смягчить позицию

Источники издания Axios, близкие к высшему руководству США утверждают, что на такой подход к иранскому вопросу Салливана подтолкнул один из европейских чиновников.

Здесь я отдельно отмечу, что европейские политики уже предлагали смягчить позицию Запада по отношению к Ирану.

Ранее, в Европе даже предлагали компенсировать финансовый ущерб, который Ирану нанесли американские санкции. Но, конечно, в обмен на остановку ядерной программы.

Иран утверждает, что ядерного оружия не разрабатывает

Однако проблема заключается в том, что Иран утверждает, что никакого ядерного оружия он не разрабатывает, а все санкции введены незаконно. И возникает вопрос, сможет ли сработать очередной мягкий и компромиссный план? Лично мне верится с трудом.

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Израиль раскритиковал план

Пока же, вот этот план Салливана прозвучал на уровне рекомендаций. Но его предложение тут же раскритиковал Израиль, один из важнейших союзников США на Ближнем Востоке и главный противник Ирана.

Дело в том, что Израиль подходит к Ирану очень критически. Он буквально не верит в то, что подобные смягчения приведут к положительному результату.

Израиль утверждает, что в случае ослабления санкций, Тегеран не заморозит разработку ядерного оружия, а наоборот увеличит запасы обогащенного урана, который необходим для создания ядерного оружия.

Израиль считает, что для того, чтобы добиться результатов и реально вернуть Иран к ядерному соглашению, нужно не ослаблять, а усиливать давление на Тегеран.

Иран увеличил объемы обогащенного урана

Вот эта встревоженность со стороны Израиля не лишена смысла. Дело в том, что следующий раунд переговоров по ядерной сделке пройдет в австрийской Вене уже 29 ноября.

Возникает вполне резонный вопрос, что будет делать страна в канун этих переговоров, которая действительно хочет снятия санкций и готова к сотрудничеству? Наверное, приостановит свою ядерную программу. Но Иран решил пойти другим путем, и наоборот увеличил объемы обогащенного урана.

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Это следует из отчета международного агентства по атомной энергии, которое работает под эгидой ООН. В МАГАТЭ утверждают, что Иран продолжает накапливать обогащенный уран, а это прямо противоречит положениям, прописанным в ядерной сделке.

При этом в агентстве подчеркнули, что иранские силовики нарушают международные обязательства о доступе наблюдателей на ядерные объекты.

США стоит перейти к более жестким мерам

И вот такое наглое поведение Ирана в преддверье переговоров лишний раз подчеркивает то, что США в этом вопросе все же стоит прислушаться к Израилю. Ведь вдобавок ко всему, западные страны сообщают об огромном количестве кибератак с территории Ирана.

Поэтому, США все же стоит действительно рассмотреть вариант перехода к более жестким мерам по отношению к Ирану. Ведь саботируя эти переговоры, Иран лишь тянет время.

При этом, план Салливана может еще и подкинуть Тегерану денег. А вот как раз время и деньги это единственное, что отделяет Иран от окончательного создания ядерного оружия.