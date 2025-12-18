США хотят делить ЗАЭС на троих: Зеленский назвал наиболее сенситивные вопросы

США предложили Украине "поделить" Запорожскую АЭС на троих. Президент подчеркнул, что Украина не согласится на такой компромисс.

Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, пишет 24 Канал.

Смотрите также Численность армии 800 тысяч и 5 статья НАТО, – Зеленский рассказал о гарантиях безопасности

Как США планируют делить ЗАЭС?

Во время последних раундов переговоров между США и Украиной обсуждался вопрос Запорожской АЭС и судоходство по Днепру, однако никаких договоренностей не было достигнуто.

Президент Украины заявил, что США предложили разделить ЗАЭС "на троих" – Россию, Украину и США. Однако Зеленский отказался от этого предложения, назвав его несправедливым. Он выделил несколько причин, по которым такое решение просто неприемлемо. Среди них – вопросы финансирования, безопасности и доступа к станции.

Сейчас ЗАЭС милитаризована и находится в опасной ситуации – станция частично без воды и электроснабжения, а украинская команда работает в ограниченном количестве.

Когда станция будет восстановлена, там должна работать украинская команда специалистов. Вопрос жилья, безопасности и восстановления станции нужно согласовывать с МАГАТЭ. Кроме того, станция связана с дамбой на оккупированной территории, которую ранее взорвали российские войска,

– добавил президент.

В то же время сенситивными темами переговоров остается территориальный вопрос Донбасса, финансирования и, собственно, ЗАЭС.

Согласны ли Штаты предоставить Украине гарантии безопасности?