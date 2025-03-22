В Белом доме выразили желание контролировать украинские АЭС. Как объяснила 24 Каналу соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная, мнения Украины и США по этому поводу совершенно разные.

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Могут ли США приватизировать АЭС

В Белом доме считают, что нужно только политическое решение и тогда особых проблем с управлением атомными станциями не возникнет. На самом деле мы видим разную трактовку заявлений со стороны Трампа, и со стороны Зеленского.

Президент Украины объяснил, что говорилось о восстановлении Запорожской АЭС, о том, что США могли бы вкладывать в нее средства после деоккупации, чтобы она исправно работала.

Зато в выступлении министра энергетики США и заявлениях Белого дома сообщали не только об управлении всеми украинскими АЭС, но и приватизации. По мнению американских чиновников, это может защитить наши станции от разрушений.

Во-первых, приватизация имеющихся украинских АЭС невозможна. Это запрещает украинское законодательство не только в сфере использования ядерных материалов, которые должны быть в собственности государства, а также и в сфере законодательства, стратегии национальной безопасности,

– отметила Ольга Кошарная.

Атомная энергетика – это стратегическая отрасль, которая производит 55% электроэнергии в государстве. Приватизация иностранными компаниями стратегической отрасли невозможна. Это не соответствует национальным интересам и всем принципам национальной энергетической безопасности.

По моему мнению, команда Трампа транслирует какие-то прихоти Путина. Путин, как опытный КГБшник советских времен, продвигает свои нарративы. Почему-то в США это воспринимают,

– добавила Ольга Кошарная.

Президент Украины четко объяснял, что надо вкладывать деньги в восстановление ЗАЭС, а приватизация невозможна. Однако зарубежные журналисты подают это другим способом, даже спрашивают экспертов, можно ли изменить законы и все-таки передать атомные станции в собственность США.

Закон об использовании ядерной энергии и ряд законов в сфере национальной безопасности не позволяют никакой приватизации. Украинское общество также это не поддержит. Украинские АЭС составляют основу энергетической безопасности нашего государства.

Более того, Украина – это единственное государство в мире, энергосистема которой работает после стольких масштабных атак. За это большая благодарность системному оператору – Укрэнерго.

Заметим, вопрос ЗАЭС был в повестке дня переговоров между Трампом и Путиным. Владимир Зеленский отметил, что не знает деталей этого разговора. Он добавил, что Запорожская станция принадлежит Украине, но Россия хочет, чтобы она работала без участия Киева.