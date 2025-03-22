У Білому домі висловили бажання контролювати українські АЕС. Як пояснила 24 Каналу співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна, думки України та США щодо цього абсолютно різні.

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Чи можуть США приватизувати АЕС

У Білому домі вважають, що потрібне лише політичне рішення й тоді особливих проблем з управлінням атомними станціями не виникне. Насправді ми бачимо різне трактування заяв з боку Трампа, і з боку Зеленського.

Президент України пояснив, що мовилось про відбудову Запорізької АЕС, про те, що США могли б вкладати в неї кошти після деокупації, щоб вона справно працювала.

Натомість у виступі міністра енергетики США та заявах Білого дому повідомляли не тільки про управління всіма українськими АЕС, але й приватизацію. На думку американських чиновників, це може захистити наші станції від руйнувань.

По-перше, приватизація наявних українських АЕС неможлива. Це забороняє українське законодавство не тільки у сфері використання ядерних матеріалів, які мають бути у власності держави, а також і у сфері законодавства, стратегії національної безпеки,

– наголосила Ольга Кошарна.

Атомна енергетика – це стратегічна галузь, яка виробляє 55% електроенергії в державі. Приватизація іноземними компаніями стратегічної галузі неможлива. Це не відповідає національним інтересам і всім принципам національної енергетичної безпеки.

На мою думку, команда Трампа транслює якісь забаганки Путіна. Путін, як досвідчений КДБшник радянських часів, просуває свої наративи. Чомусь у США це сприймають,

– додала Ольга Кошарна.

Президент України чітко пояснював, що треба вкладати гроші у відновлення ЗАЕС, а приватизація є неможливою. Однак закордонні журналісти подають це в інший спосіб, навіть запитують експертів, чи можна змінити закони та все-таки передати атомні станції у власність США.

Закон про використання ядерної енергії та низка законів у сфері національної безпеки не дозволяють ніякої приватизації. Українське суспільство також це не підтримає. Українські АЕС складають основу енергетичної безпеки нашої держави.

Ба більше, Україна – це єдина держава у світі, енергосистема якої працює після стількох масштабних атак. За це велика подяка системному оператору – Укренерго.

Зауважимо, питання ЗАЕС було у порядку денному переговорів між Трампом і Путіним. Володимир Зеленський наголосив, що не знає деталей цієї розмови. Він додав, що Запорізька станція належить Україні, але Росія хоче, щоб вона працювала без участі Києва.