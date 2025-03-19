Про це він повідомив під час пресконференції після результатів розмови Дональда Трампа і Владіміра Путіна у вівторок, 18 березня, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що сказав Зеленський про питання ЗАЕС

У президента запитали, чи відомі йому деталі обговорення ЗАЕС під час останньої телефонної розмови президента США та російського диктатора. У відповідь Володимир Зеленський сказав, що це питання узагальнено обговорювали перед та під час зустрічі американської та української делегацій у Джидді.

Які розмови в Америки з рускіми з приводу Запорізької станції – поки що мені не відомо, деталі мені невідомі. Це наша станція, без нас вона не буде працювати. За даними нашої розвідки, рускіє дуже хочуть, щоб вона працювала без нас,

– заявив він.

За його словами, Росія намагається "втягнути в це" і МАГАТЕ, проте досі ця міжнародна інституція не підводила Україну. Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС належить Україні, і нам важливі її шість блоків. Він додав, що Київ не дозволить, аби станція на окупованих територіях працювала на користь Росії.

