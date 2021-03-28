Энтони Блинкен рассказал, как новая Администрация США строить непростые отношения с Китаем. По словам американского госсекретаря, стороны будут искать сферы для сотрудничества.

Что заявил Блинкен

Политик подчеркнул, что отношения между странами носят сопернический характер. В то же время сотрудничество стороны должны создавать с позиции силы.

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По словам Блинкена, США будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников.

Если мы будем производить общий подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективно будем с ними справляться,

– сказал госсекретарь.

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Блинкен также отреагировал на то, что Пекин якобы не раскрыл своевременно данные о коронавирусе.

"Нам нужно, чтобы была ответственность за то, что было в прошлом. Однако главная цель должна быть в том, чтобы была эффективная система в будущем", – подчеркнул политик.

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