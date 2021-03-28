США хотят строить отношения с Китаем с позиции силы, – Блинкен
Энтони Блинкен рассказал, как новая Администрация США строить непростые отношения с Китаем. По словам американского госсекретаря, стороны будут искать сферы для сотрудничества.
Источник:CNN
Что заявил Блинкен
Политик подчеркнул, что отношения между странами носят сопернический характер. В то же время сотрудничество стороны должны создавать с позиции силы.
Актуально Китай вводит санкции против чиновников из США и Канады
По словам Блинкена, США будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников.
Если мы будем производить общий подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективно будем с ними справляться,
– сказал госсекретарь.
Политик о вспышке коронавируса в Китае
Блинкен также отреагировал на то, что Пекин якобы не раскрыл своевременно данные о коронавирусе.
"Нам нужно, чтобы была ответственность за то, что было в прошлом. Однако главная цель должна быть в том, чтобы была эффективная система в будущем", – подчеркнул политик.
Отношения США и Китая: последние новости
- Президент США Джо Байден заявил, что готов к соперничеству с Китаем, но не к конфронтации.
- Китайского лидера Си Цзиньпина демократ назвал "умным парнем".
- Пекин 27 марта ввел санкции против американских чиновников. Так китайские власти отреагировали на присоединение США к ограничениям Евросоюза за нарушения прав человека в Китае.
Поделиться новостью