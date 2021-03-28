США хочуть будувати відносини з Китаєм з позиції сили, – Блінкен
Ентоні Блінкен розповів, як нова Адміністрація США будуватиме непрості відносини з Китаєм. За словами американського держсекретаря, сторони шукатимуть сфери для співпраці.
Джерело:CNN
Що заявив Блінкен
Політик наголосив, що відносини між країнами мають суперницький характер. Водночас співпрацю сторони повинні створювати з позиції сили.
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За словами Блінкена, США розраховуватимуть на підтримку партнерів і союзників.
Якщо ми будемо виробляти спільний підхід до викликів, які представляє Китай, ми ефективніше будемо з ними справлятися,
– сказав держсекретар.
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Блінкен також відреагував на те, що Пекін нібито не розкрив своєчасно дані про коронавірус.
"Нам потрібно, щоб була відповідальність за те, що було в минулому. Однак головна мета повинна бути в тому, щоб була ефективніша система в майбутньому", – підкреслив політик.
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