Касается не всех АЭС: 3 причины, почему Украине интересно предложение Трампа по ЗАЭС

Президент США Дональд Трамп предложил передать украинские АЭС в собственность США. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что речь шла исключительно о Запорожской АЭС. Однако вряд ли будет стоять вопрос о всех атомных электростанциях Украины.

Дело в том, что там есть достаточно серьезные нюансы. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин озвучил 24 Каналу мнение, что предложение Трампа по ЗАЭС заинтересовало Украину.

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Есть 3 момента

Олег Пендзин отметил, что относительно передачи всех атомных электростанций в собственность США есть достаточно серьезные нюансы. Прежде всего это достаточно большой генератор для бюджетных поступлений.

Также именно на Энергоатом возложены специальные обязанности по поставке населению Украины электрической энергии по фиксированным ценам. И цена, по которой сегодня украинцы получают электрическую энергию, дешевле, чем рыночная. Разница покрывается с помощью прибыли Энергоатома и Укрэнерго.

Если вдруг станет вопрос о передаче в управление или даже в собственность всего Энергоатома, что вряд ли произойдет, то для населения Украины тариф на электроэнергию может взлететь в 2,5 раза. Этого точно не будет,

– подчеркнул экономист.

Говорится о Запорожской АЭС. Прежде всего водоем, который находится возле ЗАЭС, который обеспечивает резервные мощности для охлаждения энергоблоков, активно подпитывался из Каховского водохранилища.

После того, как Каховское водохранилище было уничтожено, оно было спущено, сегодня есть большой вопрос о пополнении водного ресурса этой емкости для охлаждения реакторов, резервной емкости. Эту ядерную электростанцию запустить без восстановления плотины Каховской ГЭС невозможно. А это миллиарды долларов,

– пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Второй момент связан с кадровым потенциалом, который сегодня остался на Запорожской АЭС. Там есть очень большая проблема, которая связана с тем, что часть людей оттуда уехала, часть людей преследуется россиянами.

Третий момент. В ЗАЭС прилетало, и в учебный комплекс, и на производственную площадку. Сегодня все блоки находятся в режиме холодной остановки. То есть они не работают. Холодная остановка – это замораживание ядерных энергоблоков.

Если ее восстанавливать, надо делать очень серьезную проверку состояния ядерных энергоблоков, анализ того, что там было разрушено, восстанавливать. Восстанавливать линию резервного снабжения электрической энергии в случае остановок, линии электропередач, которые делали бы альтернативные механизмы присоединения этой электростанции к энергосистеме Украины,

– сказал Пендзин.

По его словам, там нужно много инвестиций. У Энергоатома в ближайшее время таких денег не будет. Поэтому Украина была бы рада, если бы после деоккупации территорий США присоединились бы к восстановлению ЗАЭС.