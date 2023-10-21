США и Израиль могут создать временное правительство в Секторе Газа после изгнания ХАМАС

В США и Израиле на официальном уровне обсуждают будущее Сектора Газа после изгнания боевиков ХАМАС. В частности, рассматривают вероятность создания временного правительства при поддержке ООН и участии арабских правительств.

Издание ссылается на источники, знакомые с обсуждениями. Отмечают, что в настоящее время эти разговоры находятся на ранней стадии и с учетом несостоявшихся событий, в частности это будет зависеть от успеха наземной атаки Израиля.

Смотрите также Израиль нанес удар по Ливану, ХАМАС освободил заложниц: что происходит на Ближнем Востоке

Собеседники отметили, что любая такая возможность потребует поддержки со стороны арабских стран по всему региону.

Какие шансы создания правительства в Секторе Газа

Бывший старший аналитик по Ближнему Востоку в Центральном разведывательном управлении США Уильям Ашер сообщил, что создать временное правительство "будет невероятно трудно", а получить согласие арабских правительств еще сложнее.

План, предусматривающий участие арабских правительств, потребует серьезных изменений в том, как арабские государства принимают риск и сотрудничают друг с другом,

– сказал Ашер.

Издание также пишет, что лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил вернуть контроль над Сектором Газа палестинским властям, потерпевшим поражение от ХАМАС на выборах в 2006 году.

А бывший старший офицер ЦРУ Тед Сингер предположил, что Палестинские власти и палестинская диаспора в Иордании и Ливане не могут предложить "жизнеспособной альтернативы", ведь "потеряли значимые связи с Газой" и доверие.

Позиция США

. И несмотря на то, что ранее позиция Израиля заключалась в том, что они не намерены оккупировать Газу, после вторжения правительство страны сообщило, что дальнейшее правление ХАМАС неприемлемо.

Кроме того, возросло и беспокойство США относительно того, что Израиль не уделял должного внимания тому, что будет после наземного нападения.

Также американцы обеспокоены тем, что нападение на Сектор Газа без наличия четкой цели, кроме вытеснения оттуда ХАМАС, может спровоцировать региональную войну.

Источники агентства сообщают, что в рамках переговоров США и союзники стремились замедлить вторжение Израиля, чтобы дать жителям Сектора Газа покинуть северную часть анклава. США также вели тайные переговоры при посредничестве Катара по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, после чего группировка освободила из плена двух граждан США.

Представители администрации президента США Джо Байдена до сих пор избегали публичных обсуждений возможных договоренностей по управлению Сектором Газа.