"Достаточно одной встречи": Зеленский рассказал, как США и Китай могут завершить войну
Владимир Зеленский считает, что США и Китай способны быстро завершить войну в Украине. Для этого Вашингтону и Пекину достаточно договориться о совместных торговых санкциях против России.
Как сообщает американский телеканал NBC News, соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью.
Каковы подробности?
Оценивая рычаги экономического влияния мировых лидеров на Кремль. Даже публичное объявление о намерении заблокировать товарооборот с Москвой кардинально изменит ситуацию.
Если Китай и США скажут, что введут санкции, остановят экспорт-импорт, торговлю между Россией и этими странами – и все, конец войны,
– заявил Зеленский.
Рычаги экономического давления на Москву
Президент подчеркнул, что согласованная позиция Вашингтона и Пекина способна мгновенно подорвать способность России финансировать военные действия.
Разрыв цепочек поставок и остановка торговли с ключевыми партнерами лишат Москву ресурсов для ведения боевых действий против Украины.
Поиск путей к переговорам
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский назвал самый быстрый способ положить конец войне. Тогда глава государства подчеркнул, что прекращение огня по линии соприкосновения позволило бы остановить гибель людей и начать дипломатические переговоры.
Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, Зеленский отмечал открытие окна возможностей для достижения результата в переговорах до 2027 года на фоне возможных политических изменений в Европе и США.