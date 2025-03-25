Кому выгодна новая зерновая сделка и почему о ней вдруг вспомнили

На переговорах в Эр-Рияде США и Россия обсуждали вопрос перемирия на море – новой "зерновой сделки". На первый взгляд, это – парадоксально, ведь украинские порты принимают не только зерновозы, но и корабли, которые перевозят другие грузы. Россия также экспортирует свои товары через порты Черного моря.

Позиции России в Черном море ослабли

Если сравнивать ситуацию с 2022 годом, когда судоходство в Черном море для Украины было фактически заблокировано, то сегодня говорить о зерновом соглашении как о крайней необходимости – не приходится. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

Читайте также Как Россия получает патент от США на агрессию против Украины

Однако в этих разговорах есть своя логика, которая выходит за пределы российско-украинской войны. Вопрос в том, какое государство получит или сохранит доминантные позиции в Черноморском регионе, кто из глобальных игроков в будущем получит доступ к Черному морю и, соответственно, механизмы продвижения своих интересов в регионе.

Если говорить о ситуации на сегодня, то мы имеем с одной стороны судоходство как из Украины, так и из России. Да, под обстрелами, но в достаточно больших масштабах. С другой стороны, если сравнивать ситуацию с 2022 годом, то позиции России существенно ослабли.

1. Российский Черноморский флот вынужден был эвакуироваться из Севастополя и крымских баз и сегодня находится в порту Новороссийска. Более того, обсуждается вопрос как спрятать часть кораблей в портах непризнанной Абхазии.

2. Украина существенно нарастила возможности нанесения ударов по объектам России не только на море, но и по прибрежной инфраструктуре. В частности портовых объектов.

Ослабление России естественно ведет к усилению другой черноморской державы – Турции. Которая за последние три года:

закрыла вопрос Нагорного Карабаха, а в будущем, после заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, резко усилит свое влияние на Южном Кавказе. В частности, благодаря ослаблению позиций России в Армении;

привела к власти в Сирии коалицию, основой которой являются протурецкие силы. При этом существенно ослабила позиции курдов, которые пока пользуются поддержкой США;

подписала с ливийским правительством в Триполи соглашение о добыче углеводородов в ливийских средиземноморских водах. Тем самым Турция опередила россиян и американцев;

реализует политику вывода государств каспийского бассейна на европейский рынок нефти и газа через свою территорию;

совместно с КНР реализует проект южной ветки проекта Road and Belt, что приведет к существенному росту как турецкого, так и китайского влияния в юго-восточной Европе;

активно входит в Африку с вопросами военно-технического сотрудничества. Речь идет о торговле оружием, работе военных специалистов и тому подобное;

ведет строительство канала "Стамбул", который может (при наличии интереса и политической целесообразности для Анкары) "обнулить" конвенцию Монтре.

Усиление Турции невыгодно для США

На первый взгляд, такой процесс мог бы быть выгодным для США. Но этот тезис имеет несколько контраргументов. Правительство Турции трудно причислить к тем, которые будут слепо идти в фарватере политики США. Скорее наоборот. Анкара может быть тактическим союзником Вашингтона, но только тактическим.

К теме У США есть только один способ избежать позора

Превращение Турции в региональную супердержаву создает проблемы для реализации политики США по созданию региональных проамериканских коалиций. Как минимум в вопросах проекта "Междуморье", в который по идее должны войти достаточно мощные черноморские страны. Например, Румыния. Но, если в регионе есть своя "супердержава", то открытым остается вопрос, насколько Бухарест будет лояльным к упомянутой идее. Особенно если Анкара предложит свой формат.

Сотрудничество Турции и КНР, а также реализация проектов Iraq Development Road и, в будущем, канала Стамбул позволяет Китаю создавать и укреплять "южно-европейскую" ось своего присутствия в виде Румынии – Венгрии – Сербии.

Политика Турции по выводу Туркменистана и Казахстана на проекты продажи своих углеводородов через турецкую (или азербайджанскую) территорию дает Европе возможность покупки относительно дешевого сырья. Это забирает у Трампа пряник для Путина в виде возвращения России на европейский рынок газа. Просто если будет газ из Центральной Азии, идея целесообразности возвращения "Газпрома" на рынок будет иметь меньше сторонников.

Кроме собственно "турецких" вступительных, есть и вопросы, связанные с Украиной. Безопасность Одессы? Не думаю. Есть другой объект – Каспийский трубопроводный консорциум – нефтепровод из Казахстана в черноморские порты России. Который на 24% (как минимум) принадлежит американским компаниям, 24% в собственности "Лукойл" и еще 24% – у российского государства. По инфраструктуре КТК уже прилетало. Менее чем месяц назад был большой пожар на КТК НПС "Кропоткинская". Туда же некоторые дроны прилетели буквально на днях.

Что даст новая "зерновая сделка"

Теперь поговорим о том, что даст новая "зерновая сделка". Прежде всего – запрет на удары по кораблям и портовой инфраструктуре. А это означает, что Россия беспрепятственно восстанавливает работу КТК, Черноморский флот частично возвращается в Севастополь, россияне в очередной раз обустраивают базы наблюдения на "башнях Бойко".

То есть Россия существенно усиливается в регионе, возвращая свои позиции конца 2022 года. Кроме того, США не надо будет отвечать на вопрос, почему российские удобрения формально под санкциями, но свободно продаются благодаря General License №6 (которая продолжается с конца 2022 года каждые 6 месяцев).

При этом Турция теряет возможность использовать слабость России для резкого усиления собственного влияния в черноморском регионе в 2025 году. Как следствие, вопросы реализации китайско-турецких инициатив сталкиваются с новыми условиями и ограничениями. С одной стороны, США не в восторге от усиления Китая. С другой – Россия так же не будет рада появлению альтернативы для китайского транзита через ее территорию.

Эта логика объясняет, почему для США вдруг вопрос Черного моря стал приоритетным. Для Дональда Трампа важно получить закрепление некоторых договоренностей по черноморскому региону до саммита США – Китай. Ведь тогда, пользуясь его логикой, "одной сильной карты" у него станет больше.

Для России выдвижение идеи зерновой сделки выгодно еще по одной причине. Путину необходимо, чтобы в определенных формах договоренностей Украина сказала "нет". Восстановление "зерновой сделки" с украинской точки зрения является абсурдным. Но именно украинская сторона в свое время потратила много усилий на продвижение тезиса, что такие соглашения являются, скорее, гуманитарными. Их одобряют в пользу слабых государств. Сегодня "нет" в этой теме будет бить по украинским позициям.

Есть ли варианты своей политики?

С одной стороны, до заключения соглашения атаковать портовую инфраструктуру России. Но вопрос в том, есть ли для этого достаточная ресурсная база.

С другой – проводить консультации по сценариям реагирования на подобные вызовы. Как минимум, с Турцией и Румынией. В идеале еще и с КНР.

Также надо пытаться выставлять дополнительные условия. Например, ограничения для Черноморского флота, демилитаризация газодобывающих башен и так далее. Тянуть время. В частности, предлагая идею "перемирия в воздухе", которая артикулировалась сначала. Для этого нужна определенная политическая гибкость и умение балансировать в пользу партнеров. Хочу надеяться, что такое умение у украинской переговорной группы есть.