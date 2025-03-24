Абсурдность российского подхода к переговорам

Проявился общий подход к переговорам. Он сверстан по принципу "компромисс за счет жертвы агрессии". Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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С российской стороны подход сводится к тезису "мы заберем все, что посчитаем нужным, а потом начнем обсуждать судьбу того, что от вас осталось". Украинский подход: "готовы временно фиксироваться по линии фронта, а потом обсуждать, как вы уходите с нашей территории и компенсируете убытки".

США за 2 месяца перешли с позиции "на стороне Украины" в позицию "посредника", который, с одной стороны, еще поставляет оружие Украине, но с другой стороны – сближает позиции, давя именно на Украину.

Судя по уже сделанным заявлениям, отмена санкций рассматривается как поощрение России к отказу от максимальных требований, а не бонус за выполнение законных требований Украины.

Поскольку набор опций и сценариев переговоров закончен, их несложно записать на бумажке и просто следить за тем, как все движется. И вот все дошло до узлового момента: фиксация территориальных захватов в рамках незаконной агрессии со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН.

Все участники прекрасно понимают, что при действующей Конституции Украины формальный отказ невозможен. Следовательно:

нужно либо отказываться от невыполнимых требований,

либо "снести" украинскую Конституцию.

В рамках более-менее естественного политического процесса "снести" Конституцию невозможно. Такое требование можно было бы адресовать стороне, которая потерпела тотальный военный разгром и подписала капитуляцию. Украина и близко не в такой ситуации. Поэтому ни военные, ни гражданские не воспримут такого подхода. Это просто нельзя выполнить.

Поскольку задача через фронт не решается, его уже пытаются решить через тыл. Подорвав государственность настолько, чтобы на новом витке получить нужную правовую рамку. Для этого украинское общество будет подвергаться диким атакам. Не только информационным, но и с ударами по гражданским объектам, терактами (что мы уже видим).

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Как одну из линий дестабилизации вбросили тезис о необходимости замены президента Украины. Это непригодный объект. Замена Владимира Зеленского на условного Порошенко/Стефанчука/Тимошенко (подставьте любую фамилию) не отменяет вопрос Конституции. Никакие выборы эту задачу не решают.

Поэтому сами США сначала истерично педалировали тему выборов, а потом осознали, что это не выход.

Поскольку Украина уже отказалась совершать добровольное самоубийство, российскую задачу решает только политический развал Украины, демонтаж украинской власти и дальнейшая пересборка по московским лекалам.

Какой выход для нас?

Доказывать, что разумными усилиями развалить Украину не удастся. Итак, российские требования сознательно невыполнимы и относиться к ним надо исключительно как к блефу и желанию торговаться.

За ситуацией наблюдает весь мир. Грубое нарушение принципа территориальной целостности и легализация принципа фактического контроля через силу, обставленного фейковыми "волеизъявлениями", является неприемлемым для многих:

Гренландии,

Кипра,

Половины Африки,

Севера Казахстана,

и многих других – от Южной Америки до Ближнего Востока.

Поэтому инерционный сценарий таков: Россия испытывает украинское государство на прочность эскалацией давления на фронте и в тылу, а когда не удастся развалить – захочет разменять требования на какие-то существенные уступки. Как плюшка для США, Кремль может пойти на какой-то формат прекращения огня, чтобы потом его сорвать, обвинив Украину.

У нас выбор небольшой. Помогать фронту, не ломаться в тылу. Иначе мы упадем в аналог 1917 – 1921 годов, с "белыми", "красными", "зелеными" и Антантой.

Наша стойкость докажет американцам (уже доказывает), что российский план не сработает, как бы те ни старались. А единственный способ избежать позора – начать давить на другую сторону, на Москву. Тогда может получиться что-то стабильное хотя бы на несколько лет.