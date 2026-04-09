24 Канал Новости Украины "Это позор": Зеленский раскрыл, почему США игнорируют доказательства сотрудничества России и Ирана
9 апреля, 11:59
"Это позор": Зеленский раскрыл, почему США игнорируют доказательства сотрудничества России и Ирана

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Зеленский заявил, что США игнорируют доказательства сотрудничества России с Ираном относительно атак на американские базы.
  • Причиной этого является доверие администрации США к Владимиру Путину, что вызывает беспокойство Зеленского.

Соединенные Штаты игнорируют убедительные доказательства относительно помощи России Ирану в обстрелах американских баз на Ближнем Востоке. Причиной этого является доверие действующей администрации в отношении диктатора Владимира Путина.

Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Rai Radio.

В чем недостаток США?

Президент признался, что пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном. По его словам, российские спутники сфотографировали критически важную энергетическую инфраструктуру.

Речь идет об объектах, расположенных в странах Персидского залива и Израиле, а также расположение американских военных баз по всему региону. То есть Россия передавала Ирану детали и изображения для содействия его атакам.

Я сказал это публично. Почувствовали ли мы, возможно, реакцию Соединенных Штатов на Россию, реакцию типа "они должны все это остановить?". Проблема в том, что они доверяют Путину. И это позор, 
– объяснил Владимир Зеленский.

По мнению украинского президента, команда Дональда Трампа не смогла "по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия".

О чем еще сообщил президент?

  • Также Владимир Зеленский заявил, что имеет хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил важность поддержки США не только в вопросе обороны, но и в обмене опытом.

  • В то же время президент сообщил, что трехсторонние переговоры между Украиной и Россией с участием американской стороны временно отложили из-за сосредоточенности Соединенных Штатов на войне на Ближнем Востоке.

  • Напомним, ранее российская разведка передала Ирану перечень из 55 объектов критической энергетической инфраструктуры Израиля. Именно они могут стать целями потенциальных ударов иранского режима.