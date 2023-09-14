Блинкен раскрыл стратегические цели США в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о целях США в Украине. Главное – помочь Украине победить и обеспечить ее процветание в будущем.

По словам Блинкена, цель Соединенных Штатов в Украине заключается в том, чтобы помешать России достичь стратегического успеха в ее агрессии, а также обеспечить экономическое, военное и демократическое процветание Украинского государства в будущем.

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В США рассказали о своей цели в Украине

Блинкен подчеркнул, что очень важно, чтобы Россия не добилась успеха в Украине. Поскольку, если дать агрессору победить, это может запустить другие конфликты по всему миру.

Конечная цель двойная. Прежде конечно, это отказать России в любом стратегическом успехе в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже говорил, это станет открытым приглашением для агрессоров отовсюду,

– сказал он.

Госсекретарь США подчеркнул, что Россия уже потерпела неудачу в своих попытках стереть Украину с карты, покончить с ее идентичностью как независимой страны, а также присоединить ее к России. Поэтому теперь, по словам Блинкена, от украинцев зависит, где будут проведены границы. В настоящее время оккупанты до сих пор контролируют около 17% территории Украины.

И мы стремимся поддерживать их (украинцев – ред.), чтобы максимально увеличить их способность вернуть остальную территорию, которую захватила Россия,

– сказал Блинкен.

Украина должна не только выжить, но и процветать

Энтони Блинкен подчеркнул, что важно, чтобы Украина не только выжила, но и процветала. В этом контексте цель заключается в том, чтобы "Украина могла стать на ноги". Госсекретарь США подчеркнул, что Украина должна добиться момента, когда она сможет крепко стоять самостоятельно в военном, экономическом и демократическом плане.