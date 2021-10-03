В США из-за столкновения с птицей загорелся самолет: видео из аэропорта

В аэропорту Атлантик-Сити 2 октября произошел необычный и очень опасный инцидент. В правый двигатель самолета компании Spirit Airlines попала крупная птица, и воздушное судно вспыхнуло.

Это произошло, когда самолет выходил на взлетную полосу. Он направлялся в международный аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд.

Тем временем Аэропорт в Нидерландах взял на работу свиней

Пассажиры и экипаж – без значительных травм

К счастью, всех пассажиров удалось вовремя эвакуировать. За помощью медиков обратились два человека, однако у них – незначительные травмы.

Все пассажиры и члены экипажа успешно эвакуированы из самолета. Сообщений о серьезных ранениях не поступало,

– написал губернатор штата Фил Мерфи в твиттере.

Аэропорт был закрыт в течение нескольких часов

Больше сотни пассажиров автобусом вернули обратно в терминал. Они получили полное возмещение и возможность полететь другим рейсом. Из-за инцидента аэропорт был закрыт в течение нескольких часов, поскольку сотрудники Федеральной авиационной администрации (FAA) и Национального совета безопасности транспорта расследовали аварию.

Смотрите видео из Атлантик-Сити / Видео CBS:

Коротко о последних авариях с самолета в США:

1 октября в Аризоне в небе столкнулись самолет и вертолет. В результате катастрофы погибли два человека.

19 сентября военный учебный самолет разбился в жилом комплексе в Техасе. Пилот и его ученик успели катапультироваться.

В конце августа в Калифорнии легкомоторный самолет сел прямо на загруженную трассу.

Текст сообщения Фила Мерфи:

Мы внимательно следим за авиакатастрофой, которая произошла сегодня ночью в аэропорту Атлантик-Сити. Все пассажиры и экипаж были успешно эвакуированы из самолета, о серьезных травмах не сообщается. Аэропорт снова открылся.