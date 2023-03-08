США изучают интеграцию передовых западных ракет с украинскими истребителями, – Politico

В Вашингтоне рассматривается вопрос усиления украинской авиации. В частности, среди вариантов – интеграция существующей авиации с американскими ракетами.

Об этом издание сообщает со ссылкой на собственные источники. В случае успеха, таким образом, удастся решить вопрос дополнительной огневой мощи и противовоздушной обороны Украины.

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В этом вопросе есть серьезные трудности

В США изучают вопросы интеграции передовых американских ракет класса "воздух – воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для стрельбы из западных истребителей, таких как американские F-16, с украинскими истребителями советского образца – МиГ. Издание отмечает, что некоторые из таких ракет уже находятся на вооружении у Украины, но используют их в системах ПВО.

Украина просит западные истребители, в частности, F-16, однако партнеры не спешат их предоставлять. Однако ищут другие решения, такие как интеграция ракет с уже имеющимися истребителями. Однако главной проблемой здесь является то, что американская система, и советская (ведь МиГ – разработка времен СССР) – довольно разные. Для интеграции недостаточно только установить ракету на истребитель, его система должна "видеть" эту ракету.

Поэтому, собственно, проблемой является то, как совместить американские ракеты с истребителями советского образца, с их системой.

Однако в Пентагоне отказались комментировать эту информацию, учитывая вопросы безопасности. Однако там уверяют – Вашингтон поддерживает регулярные контакты с Киевом по военной помощи, но по соображениям безопасности публично это обсуждать не будут.

В США сейчас находятся 2 пилота

В американском городе Тусон, в штате Аризона, сейчас находятся 2 украинских пилотов. Накануне американские СМИ сообщали, что у США на авиасимуляторах проверяют навыки украинских пилотов, чтобы понять, сколько нужно им времени для того, чтобы овладеть современными истребителями, в частности F-16.

Более того, американский военный чиновник заверил, что пока нет никаких признаков летной подготовки украинских пилотов. Однако их присутствие на базе в Аризоне может означать, что США не полностью закрыли двери для предоставления Украине F-16.

Накануне факт пребывания в США украинских пилотов подтвердил и спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.