США и Япония хотят сменить главу МВФ, – СМИ
Источник:Financial Times
США и Япония инициировали увольнение Кристалины Георгиевой с поста гендиректора МВФ. Эти 2 страны являются крупнейшими акционерами фонда.
В то же время Франция, Германия, Италии, Великобритания, Китай и Россия хотят, чтобы Георгиева осталась на посту. Сейчас исполнительный совет МВФ разделился на 2 лагеря.
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Всего в Исполнительный совет входят 24 страны. В течение последних нескольких дней провели несколько встреч. На них обсуждали отставку Георгиевой. В то же время решение не приняли.
По данным СМИ, участникам удалось достичь прогресса в оценке ситуации. Итак, окончательное решение примут "очень скоро".
СМИ сообщили, что на ситуацию повлиял скандал вокруг рейтинга Doing Business и участия в нем Георгиевой.
Скандал с Георгиевой: главное
- До того, как Георгиева заняла пост гендиректора МВФ, она работала во Всемирном банке.
- В то же время расследование выявило проблемы во Всемирном банке при формировании рейтинга Doing Business 2018 года.
- Речь идет о том, что руководство банка завышало рейтинг Китая и еще нескольких стран.
- В то же время Георгиева эти обвинения отвергает. Она заявила, что "в корне не соглашается с выводами и толкованиями расследования".