США и Канада призывают своих граждан немедленно покинуть Россию
Власти Соединенных Штатов призвали своих граждан срочно покинуть территорию страны-агрессорки из-за предполагаемого преследования. Такие же рекомендации высказало и руководство Канады.
Обращения к своим гражданам в течение 5 марта появились в пресс-службах Госдепа США и Министерства иностранных дел Канады.
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В министерстве иностранных дел Канады сограждан попросили покинуть Россию "пока еще доступен коммерческий транспорт". Канадцев призвали избегать любых поездок в страну-агрессорку.
Напомним, ранее посольство США в Москве просило американцев срочно покинуть Россию, аргументируя это закрытием неба многими странами для российских самолетов.
Однако теперь Соединенные Штаты подтвердили, что существует риск возможного преследования американцев со стороны российских силовиков – ФСБ. Кроме того, в Госдепе подчеркнули, что в России произвольно применяют собственное законодательство.
Граждане США должны немедленно покинуть Россию,
– заявили в Госдепе США.
Там добавили, что посольство США в России имеет ограниченные возможности для помощи своим гражданам.
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