В США каждый день кого-то убивают, так кто же убийца, – Путин ответил на слова Байдена

Владимир Путин ответил на заявление Джо Байдена про "Путина-убийцу". Глава Кремля сказал, что Байден объяснял свои слова об "убийце" еще в телефонном разговоре.

Путин заверил, что его такие объяснения устроили. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Джо Байденом.

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Путин прокомментировал слова Байдена про "Путина-убийцу"

Владимир Путин заявил, что сразу после заявления Джо Байдена о том, что "Путин-убийца", лидер США сразу и позвонил главе Кремля.

Он пояснил, меня это устроило, он предложил встретиться, мы встретились, он человек очень опытный, мы с ним с глазу на глаз говорили 2 часа, не со всеми лидерами так я говорил,

– сказал Путин.

Затем Путин заявил, что рассказал о массовых убийствах в США, об убийствах мирных жителей в Афганистане, о пытках в американских тюрьмах.

"На улицах американских городов каждый день кого-то убивают. В том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать, как уже стреляют. Это уголовные вещи. Афганистан возьмем – там одним ударом по 120 человек убивают, свадьбы уничтожают. Такое тоже бывает. Но расстрел с вертолетов гражданских в Ираке. Кто несет за это ответственность? Кто убийца?" – в традиционной для российской пропаганды риторике заявил Путин.