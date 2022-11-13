Китай и США на G20 разделят Россию и определят финал войны, – Давыдюк

Лидеры крупнейших экономик мира соберутся на саммите Большой двадцатки (G20) в Индонезии на фоне борьбы Украины с Россией. На этой встрече, собственно, будут подниматься вопросы войны и вероятного ее финала.

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, роль России как супердержавы осталась в прошлом где-то – во времена Хрущева или Сталина.

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Какие действия в отношении России можно ожидать со стороны Китая

Давидюк отметил, что в ближайшие дни глава КНР Си Цзиньпин будет встречаться с президентом США Джо Байденом во время саммита G-20 на Бали. Это будет момент распределения России между двумя супердержавами.

На Бали просто разделят Россию между Китаем и Штатами – раз. Второе, там будет определен финал войны, потому что война не нужна никому – ни Китаю, ни Штатам. И это будет как раз супержесткий месседж Путину,

– заявил политолог.

В-третьих, по его мнению, Китай видит Россию исключительно как своего энергетического донора, который будет помогать расти его экономике с 7 до 10% к 2030 году, чтобы выйти на первое место в мире.

Поэтому, добавил Давидюк, роль России как супердержавы осталась где-то во времена Хрущева или Сталина. Нынешняя Россия – это некая примитивная автократия, застрявшая в войне, которую сама начала, проиграла и сейчас не знает, как из этого выйти.

Давидюк предположил, какими будут действия Китая и США по отношению к России на саммите G20: смотрите видео

Каким видят Путина в США и Китае

Давидюк заявил, что Китай не может напрямую помогать Украине. Ведь это автократия и диктатура, которая живет и дружит соответственно с диктатурами и автократиями. Украина же Западная демократия и дружит с соответствующими государствами. Поэтому друг другу они не могут помогать.

Могут ли, например, они объединяться и делить типа как Россию? Могут. Для того чтобы те забрали себе европейскую часть, те – азиатскую, и будут все счастливы,

– сказал политолог.

Украине же, заметил он, все равно кто и какой кусок России себе заберет. Наша задача – вернуть все украинские территории, а также сделать так, чтобы в России "демонтировали" режим и больше там не было имперских амбиций, чтобы она вела себя, как Германия – суперпацифистское государство.

Вот что должна сделать Украина с Россией в будущем. И этот процесс с Херсона начался,

– подчеркнул Давидюк.

По его словам, между США и Китаем очень конкурентные отношения. В то же время оба государства понимают, что есть конкуренция между первым и вторым номером в мире, мир во многом двухполярный, и они не хотят, чтобы какие-то политические отставные лузеры типа Путина угрожали им или их детям.

Путин в глазах Си Цзиньпина с виду как кусок дерьма, который просто не выбросили в помойку. Все. Если Путин думает, что он играет третью роль или он там вторая супердержава. Нет, этого нет,

– отметил политолог.

Он отметил, что таким видят Путина и в США, и в Китае. Поэтому бравада Путина им кажется очень смешной и примитивной. Но одни могут напрямую помогать Украине, как США и коллективный Запад, а другие – не могут по чисто идеологическим причинам, как Китай. Поэтому Си Цзиньпин так себя ведет. Но если он наносит удар по нашему врагу – это прекрасно и то, что нам нужно.

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