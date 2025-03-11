"Не понимает, что происходит": в Украинском конгрессе Америки объяснили действия и риторику Трампа

Политика США в отношении Украины очень изменилась. Администрация Дональда Трампа приостановила поставки военной помощи для нашего государства. Кроме того, американцы также перестали предоставлять важные для ВСУ разведданные.

Представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, что риторика США настораживает, ведь Украина с каждым днем получает все меньше и меньше помощи. Он добавил, что важны также и действия внутри страны, ведь ни один республиканец не согласовал резолюцию демократов по поддержке нашего государства.

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"Пока мы не увидим действия, которые покажут, что президент Трамп на самом деле не имеет такого контроля над нашей страной, до тех пор не будет изменено направление США", – сказал Добрянский.

Стремительное уменьшение помощи для Украины

Представитель Украинского конгресса Америки подчеркнул, что США не помогают Украине на том уровне, как это было прежде. Все началось с первого дня администрации Дональда Трампа.

Это трагично, когда во время активной войны так происходит. Вся международная гуманитарная помощь остановилась, не просто вещи в больницы или школы, а целая комплексная система,

– отметил он.

К сожалению, наше государство получило запреты на атаки американским оружием по территории страны-агрессора, также США уже не передают информацию со своих радаров о запусках российских ракет и дронов по территории Украины.

Важно! Прекращение США военной помощи и передачи разведданных Украине может существенно ослабить оборонительные возможности ВСУ. Без доступа к точным данным Киев потеряет способность наносить высокоточные удары по российским позициям, а нехватка боеприпасов, усложнит ведение боевых действий. Кроме того, нехватка ракет для систем ПВО может ослабить защиту Украины от российских ракетных атак.

Андрей Добрянский отметил, что очень важно, чтобы большинство конгрессменов, сенаторов и других республиканских спикеров поддержали Украину публично. Необходимо, чтобы они заявили, что решение, которые сейчас принимает администрация США, разрушают мироздание и негативно влияют на защиту демократии, центром которой является наше государство.