Иран мог отказаться от атаки на Израиль, но "Хезболла" готова действовать независимо

США могли отговорить Иран от масштабной атаки на Израиль. Однако группировка "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от планов Ирана.

Иран угрожает Израилю ударом после убийства главаря ХАМАС Исмаила Гании. Однако американские чиновники сообщили, что администрация Байдена работала по дипломатическим каналам, привлекая своих союзников на Ближнем Востоке, чтобы убедить Иран отказаться от атаки на Израиль.

Читайте также Не ради большой войны: на что направлены провокации "Хезболлы" против Израиля

США могли отказать Иран

Американцы предупредили Иран, что массированный удар только усилит напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами.

Официальные лица США через различных посредников направили Тегерану сообщение о том, что если взрыв, в результате которого погиб Хания, был вызван тайной израильской операцией и не убил ни одного иранского гражданина, то Иран должен пересмотреть свой план на начало военного нападения на Израиль,

– говорится в материале.

По словам аналитиков, Тегеран теперь все больше разделяет мнение Вашингтона, хотя сначала отрицал это.

Однако впоследствии журналисты CNN со ссылкой на источники сообщили, что "Хезболла" готова нанести удар по Израилю независимо от Ирана. Группировка движется быстрее Ирана в своем планировании и рассчитывает нанести удар по Израилю в ближайшие дни. Тегеран тем временем, скорее всего, до сих пор разрабатывает концепцию своего ответа.

По словам источников, учитывая близость Ливана к Израилю, "Хезболла" может действовать практически без предупреждения, чего не сказать об Иране.

К слову, ранее аналитики писали, что "Железный купол" в Израиле может не выдержать новой атаки Ирана и "Хезболлы". Все из-за того, что слабым местом израильской противовоздушной обороны являются беспилотники.