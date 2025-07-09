Конгресс готовит удар по нефтяным союзникам Путина

Двухпартийный законопроект, который уже поддержали 85 сенаторов (в частности те, что ранее голосовали против помощи Украине), предусматривает не только прямые санкции, но и существенные пошлины против стран, что покупают российскую нефть и газ и не помогают Украине. Прежде всего говорится о Китае и Индии. Об этом пишет Остап Ярыш, информирует 24 Канал.

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Зеркальный законопроект существует также в Палате представителей и имеет поддержку спикера Майка Джонсона.

До этого республиканцы в Конгрессе не начинали рассмотрение документа, потому что ждали зеленого света от Белого дома. И, похоже, наконец его получили. В последние дни Дональд Трамп не скрывает своего раздражения Владимиром Путиным.

"Путин подбрасывает нам кучу дерьма, если вы хотите знать правду. Он постоянно ведет себя мило, но на самом деле это не имеет никакого значения", – сказал Трамп журналистам во вторник. Он добавил, что "очень серьезно" рассматривает опцию введения санкций, предусмотренных законопроектом Линдси Грэма и Ричарда Блументаля.

Здесь важная деталь. Одобрение санкций Конгрессом (и даже подписание закона Трампом) еще не будет означать их автоматического и немедленного введения. Законопроект оставляет это решение за президентом, но кладет ему на стол готовый план действий. На этом настаивал сам Трамп.

Хотя по сути, президент может ввести ограничения и пошлины и без Конгресса – через исполнительный указ, как он это делал много раз раньше. Но двухпартийная и двухпалатная поддержка добавляет этому решению веса и создает благоприятный политический и информационный фон для такого шага.

Интересно будет также увидеть финальную версию законопроекта – со всеми изменениями и поправками. Хотя авторы инициативы, как представляется, заинтересованы в как можно более строгих ограничениях. Сенатор Линдси Грэм, комментируя последнее заявление Трампа, написал: "Когда говорится о Путине и тех, кто поддерживает его военную машину, пришло время изменить правила игры".