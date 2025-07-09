Конгрес готує удар по нафтових союзниках Путіна

Двопартійний законопроєкт, який уже підтримали 85 сенаторів (зокрема ті, що раніше голосували проти допомоги Україні), передбачає не лише прямі санкції, а й суттєві мита проти країн, що купують російську нафту й газ і не допомагають Україні. Насамперед мовиться про Китай та Індію. Про це пише Остап Яриш, інформує 24 Канал.

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Дзеркальний законопроєкт існує також у Палаті представників і має підтримку спікера Майка Джонсона.

До цього республіканці в Конгресі не починали розгляд документа, бо чекали зеленого світла від Білого дому. І, схоже, нарешті його отримали. В останні дні Дональд Трамп не приховує свого роздратування Володимиром Путіним.

"Путін підкидає нам купу лайна, якщо ви хочете знати правду. Він постійно поводиться мило, але насправді це не має жодного значення", – сказав Трамп журналістам у вівторок. Він додав, що "дуже серйозно" розглядає опцію запровадження санкцій, передбачених законопроєктом Ліндсі Грема і Річарда Блументаля.

Тут важлива деталь. Схвалення санкцій Конгресом (і навіть підписання закону Трампом) ще не означатиме їхнього автоматичного та негайного введення. Законопроєкт залишає це рішення за президентом, але кладе йому на стіл готовий план дій. На цьому наполягав сам Трамп.

Хоча по суті, президент може запровадити обмеження та мита і без Конгресу – через виконавчий указ, як він це робив багато разів раніше. Але двопартійна і двопалатна підтримка додає цьому рішенню ваги і створює сприятливе політичне та інформаційне тло для такого кроку.

Цікаво буде також побачити фінальну версію законопроєкту – з усіма змінами та поправками. Хоча автори ініціативи, як видається, зацікавлені у якомога суворіших обмеженнях. Сенатор Ліндсі Грем, коментуючи останню заяву Трампа, написав: "Коли мовиться про Путіна та тих, хто підтримує його військову машину, настав час змінити правила гри".