США могут отправить дополнительные силы в Европу, – Белый дом

В США заявили, что не отрицают отправку дополнительных сил в Европу. Такой вариант развития событий допускается, чтобы сдержать Россию от нападения на Украину.

Но США предупреждают, что сейчас в этом вопросе нет конкретики. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает 24 канал.

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Я просто скажу, что мы находимся в постоянном контакте с Министерством обороны, а также с нашими партнерами по НАТО по поводу их нужд,

– сказала она.

Псаки подчеркнула, что США до сих пор придерживаются единой позиции: оставляют открытыми двери для возможности отправить дополнительный контингент.

Военные США в Европе

В Польшу 7 февраля прибыла еще одна группа американских военных. Они приехали в рамках усиления восточного фланга НАТО. Контингент высадился в 70 километрах от Украины.

Из-за агрессивных действий России и угрозы нападения на Украину США решили усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. В Вашингтоне отмечалось, что необходимо иметь гарантии защиты для союзников.

Кроме того, американский контингент отправился в Румынию, Польшу и Германию. В целом количество военных США в Европе увеличилось уже на 2000 человек.

Как американские военные прибывают в Европу: смотрите видео