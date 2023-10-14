США держат наготове более 2 тысяч морпехов для возможного развертывания в Израиле

Военная операция ЦАХАЛ в Секторе Газа продолжается. В настоящее время США готовят 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты к возможному развертыванию в Израиле.

Об этом сообщили американские чиновники. По их данным, подразделение морпехов насчитывает более 2 тысяч бойцов.

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США готовят морпехов к возможному развертыванию в Израиле

Как стало известно, на сегодняшний день Пентагон готовит 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты к возможному развертыванию в Израиле.

Подразделение морпехов, находящихся на борту десантного корабля USS Bataan, насчитывает более 2 тысяч бойцов. Они могут поддерживать масштабную эвакуацию или обеспечение другой гуманитарной помощи.

США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль

Отметим, что США готовятся предоставить Киеву дополнительный пакет военной помощи. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль.

"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать", – подчеркнул он.