Про це повідомили американські чиновники. За їхніми даними, підрозділ морпіхів налічує понад 2 тисячі бійців.

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США готують морпіхів до можливого розгортання в Ізраїлі

Як стало відомо, на сьогодні Пентагон готує 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти до можливого розгортання в Ізраїлі.

Підрозділ морпіхів, які перебувають на борту десантного корабля USS Bataan, налічує понад 2 тисячі бійців. Вони здатні підтримувати масштабну евакуацію або забезпечення іншої гуманітарної допомоги.

США зможуть підтримувати одночасно Україну та Ізраїль

Зауважимо, що США наразі готуються надати Києву додатковий пакет військової допомоги. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль.

"Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити", – наголосив він.