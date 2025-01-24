"Тогда произойдет нечто особенное": США могут сделать три вещи для Украины

Новоизбранный президент США в предвыборной кампании и после инаугурации продолжает придерживаться позиции по содействию завершению российско-украинской войны. Администрация Дональда Трампа может помочь Украине улучшить свои военные мощности перед вероятными переговорами с Россией.

Ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет рассказал 24 Каналу, что новоизбранный лидер США и его команда имеют достаточно ресурсов, чтобы способствовать завершению войны. Есть несколько вещей, которые они могут сделать.

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Помощь от США для Украины

Райан МакБет отметил, что есть три важные вещи, которые в США могут сделать для Украины.

Во-первых, самое эффективное, что могла бы сделать администрация Трампа – это позволить иностранным гражданам, в частности пилотам F-16 в отставке из США, поехать в Украину и летать на истребителях.

Эти пилоты могут летать как часть украинской, а не американской армии. Они могут обеспечить мост между несколькими пилотами, которые Украина имеет сейчас, и программами подготовки летчиков, к которым они привлекают своих пилотов, чтобы те летали на F-16,

– сказал ветеран армии США.

Он также подчеркнул, что у США есть много F-16 на "кладбище" в Неваде. Эти истребители можно отремонтировать, обновить их системы и отправить в Украину для выполнения боевых задач.

Во-вторых, очень важно снять любые ограничения на атаки по территории России.

Украина пытается вести эту войну со связанной за спиной одной рукой. Это очень трудно сделать, когда россияне знают, что они могут стать на определенное место и их нельзя трогать. Нужно иметь возможность их там бить,

– подчеркнул Райан МакБет.

В-третьих, надо дать Украине столько артиллерийских боеприпасов, сколько ВСУ могут физически выстрелить.

Украинцы проделали замечательную работу со своими FPV-дронами. Но причина, по которой они начали это делать, заключается в том, что мир их подвел, не дав достаточного количества артиллерийских снарядов,

– отметил ветеран армии США.

Он добавил, что Силы обороны могут использовать украинские технологии беспилотников, которые накопили за последние три года. Однако в сочетании с американскими и европейскими артиллерийскими снарядами достигать успеха станет легче.

К слову, в ночь на 24 января Россия подверглась массированной атаке беспилотников, которую называют крупнейшей с начала 2025 года. Оккупанты заявили о "сбитии" 121 дрона в разных регионах: в Москве, оккупированном Крыму и стратегических объектах, таких как Рязанский НПЗ и завод "Кремний ЭЛ". Атака вызвала закрытие нескольких аэропортов и вызвала беспокойство среди населения.