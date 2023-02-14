США рассматривают предоставление Украине изъятого иранского оружия и боеприпасов, – WSJ

США продолжают поддерживать Украину в борьбе с Россией и активно оказывают нашей стране военную помощь. Однако Вашингтон может пойти и на беспрецедентный шаг – передать нам тысячи единиц изъятого иранского оружия и более миллиона боеприпасов.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американских должностных лиц. Речь идет об оружии, которое ВМС США изъяли возле побережья Йемена у контрабандистов, связанных с Ираном.

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О каком объеме оружия идет речь

По данным СМИ, сейчас в США рассматривают варианты предоставления изъятого иранского оружия, в частности:

свыше 5 тысяч автоматов;

1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию;

небольшого количества противотанковых ракет;

около 7 тысяч неконтактных запалов.

Все это оружие американские военно-морские силы изъяли у контрабандистов близ Йемена за последние несколько месяцев.

Издание отмечает, что такой шаг Вашингтона открыл бы новый запас огневой мощи, которой могли бы воспользоваться США и союзники для удовлетворения запросов украинской стороны по поводу необходимого вооружения.

Новая военная помощь Украине

Посольство Украины в США и администрация Джо Байдена не прокомментировали эту информацию. Однако если все-таки Вашингтон предоставит Украине изъятое оружие, то будет довольно интересная ситуация, учитывая, что Иран оказывает свою поддержку России.

14 февраля состоялась 9-я встреча министров обороны в формате "Рамштайн", на которой обсудили продолжение военной помощи Украине, предоставление боеприпасов и усиление нашей противовоздушной обороны. Дополнительную поддержку нашему государству объявили Италия, Франция, Норвегия и Австралия. Кроме того, Германия пообещала предоставить нам еще 2 системы ПВО IRIS-T.

В то же время, вопросы авиации не обсуждали. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока не будут предоставлять Украине боевые самолеты, но не запретят делать это партнерам.

Также глава Пентагона подчеркнул, что у России еще много самолетов, поэтому Украина должна получить много техники для противодействия вражеской авиации, в частности системы ПВО. Остин отметил, что союзники работают над ускоренной поставкой оружия и боеприпасов Украине и отметил, что украинские войска очень хорошо овладели западными системами ПВО, демонстрируя высокую эффективность.