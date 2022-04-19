США могут принять новые санкции против России уже на этой неделе
Источник:Интерфакс
В США рассматривают новые санкции против России, которые могут объявить уже на этой неделе. Об этом рассказала представитель Белого дома Джен Псаки.
Представитель Белого дома отметила, что в США рассматривают варианты и обсуждают новые санкции против России.
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Кроме того, Джен Псаки сообщила о результатах видеоконференции президента США Джо Байдена с Западными союзниками. Известно, что они обсуждали и ситуацию в Украине.
Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординировали усилия, чтобы продолжить одобрение серьезных экономических мер,
– рассказала Джен Псаки.
По ее словам, лидеры согласились продолжать координировать свою позицию, в частности через G7, ЕС и НАТО. Также они обсудили усилия по поддержке Украины и заявили о готовности оказывать экономическую, гуманитарную и помощь по безопасности.
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