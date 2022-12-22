США могут признать Россию спонсором терроризма: каковы будут последствия для Кремля
Конгресс Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность признания России страной-спонсором терроризма. Такое решение больно ударит по российской экономике.
Об этом 24 каналу рассказал историк, политический обозреватель из США Армен Чибухчян. По его словам, если Вашингтон примет решение о том, что Россия – государство, поддерживающее терроризм, это чревато для Москвы еще более жесткими экономическими последствиями.
Читайте также Польский Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма
Также Россия окажется в еще большей изоляции, чем сейчас.
Эти последствия больше всего повлияют на Россию, когда она через третьи страны или компании-посредники пытается получить определенные вещи, которые не может купить напрямую. В частности, речь идет о микрочипах, процессорах и других деталях для оружия,
– объяснил Чибухчян.
Последствия вероятного признания России страной-спонсором терроризма
Политический обозреватель отметил, что в середине декабря британское новостное агентство Reuters обнародовало расследование о том, как Москва обходит западные санкции. Как оказалось, ряд западных компаний поставил России чипы на 777 миллионов долларов. Им в этом помогали маленькие компании из Турции, Китая и Гонконга.
Сейчас многие компании и страны пытаются все же определенными способами помочь Москве обойти санкции. Однако, если США признают Россию страной-спонсором терроризма, то это будет невозможно. Ведь тогда компании, помогающие Кремлю, также попадут под санкции США,
– сказал Чибухчян.
Он добавил, что в таком случае те компании или страны, которые поддерживают Россию преступными методами, лишатся своих рынков в США, а также доверия к себе.
Стрим Игоря Гаврищака и Армена Чибухчяна: смотрите видео
Решение США может вызвать цепную реакцию в Европе
Чибухчян считает, что если США признают Россию страной-спонсором терроризма, это вызовет цепную реакцию в Европе. Европейские страны могут последовать примеру Соединенных Штатов и также принять аналогичные решения в отношении России.
"Прежде всего, этим в хорошем смысле "заразятся" англосаксонские страны, а дальше пойдет Германия и франкофонные государства", – отметил политический обозреватель.
Решения по России: коротко
- В Европарламенте 23 ноября приняли резолюцию о признании России спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Документ во время голосования поддержало абсолютное большинство европарламентариев.
- В середине декабря Сейм Польши также назвал Россию страной, поддерживающей терроризм. В резолюции польского парламента отмечается, что Россия систематически нарушает права человека, международное право и положения ООН и ряд других международных обязательств, а также осуществляет агрессию на территории других стран.
- В США не спешат с решением о признании России спонсором терроризма. В то же время американское издание The Hill сообщило о том, что в Конгрессе США разрабатывают законопроект о признание России "государством-агрессором". Его намерены принять вместо законопроекта о признании России "государством – спонсором терроризма", отклоненного американскими властями.