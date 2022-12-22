США могут признать Россию спонсором терроризма: каковы будут последствия для Кремля

Конгресс Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность признания России страной-спонсором терроризма. Такое решение больно ударит по российской экономике.

Об этом 24 каналу рассказал историк, политический обозреватель из США Армен Чибухчян. По его словам, если Вашингтон примет решение о том, что Россия – государство, поддерживающее терроризм, это чревато для Москвы еще более жесткими экономическими последствиями.

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Также Россия окажется в еще большей изоляции, чем сейчас.

Эти последствия больше всего повлияют на Россию, когда она через третьи страны или компании-посредники пытается получить определенные вещи, которые не может купить напрямую. В частности, речь идет о микрочипах, процессорах и других деталях для оружия,

– объяснил Чибухчян.

Последствия вероятного признания России страной-спонсором терроризма

Политический обозреватель отметил, что в середине декабря британское новостное агентство Reuters обнародовало расследование о том, как Москва обходит западные санкции. Как оказалось, ряд западных компаний поставил России чипы на 777 миллионов долларов. Им в этом помогали маленькие компании из Турции, Китая и Гонконга.

Сейчас многие компании и страны пытаются все же определенными способами помочь Москве обойти санкции. Однако, если США признают Россию страной-спонсором терроризма, то это будет невозможно. Ведь тогда компании, помогающие Кремлю, также попадут под санкции США,

– сказал Чибухчян.

Он добавил, что в таком случае те компании или страны, которые поддерживают Россию преступными методами, лишатся своих рынков в США, а также доверия к себе.

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Решение США может вызвать цепную реакцию в Европе

Чибухчян считает, что если США признают Россию страной-спонсором терроризма, это вызовет цепную реакцию в Европе. Европейские страны могут последовать примеру Соединенных Штатов и также принять аналогичные решения в отношении России.

"Прежде всего, этим в хорошем смысле "заразятся" англосаксонские страны, а дальше пойдет Германия и франкофонные государства", – отметил политический обозреватель.

Решения по России: коротко