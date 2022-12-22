Про це 24 каналу розповів історик, політичний оглядач зі США Армен Чибухчян. За його словами, якщо Вашингтон ухвалить рішення про те, що Росія – держава, яка підтримує тероризм, це загрожує Москві ще жорсткішими економічними наслідками.

Читайте також Польський Сейм визнав Росію державою-спонсоркою тероризму

Також Росія опиниться у ще більшій ізоляції, ніж зараз.

Ці наслідки найбільше вплинуть на Росію, коли вона через треті країни або компанії-посередників намагається отримати певні речі, які не може купити напряму. Зокрема, йдеться про мікрочипи, процесори та інші деталі для зброї,

– пояснив Чибухчян.

Наслідки ймовірного визнання Росії країною-спонсоркою тероризму

Політичний оглядач зазначив, що у середині грудня британська агенція новин Reuters оприлюднила розслідування про те, як Москва обходить західні санкції. Як виявилося, низка західних компаній поставила Росії чипи на 777 мільйонів доларів. Їм у цьому допомагали маленькі компанії з Туреччини, Китаю та Гонконгу.

Зараз багато компаній та країн намагаються все-таки певними способами допомогти Москві обійти санкції. Однак якщо США визнають Росію країною-спонсоркою тероризму, то це буде неможливо. Адже тоді компанії, які допомагають Кремлю, також потраплять під санкції США,

– сказав Чибухчян.

Він додав, що у такому випадку ті компанії чи країни, які підтримують Росію злочинними методами, втратять свої ринки у США, а також довіру до себе.

Стрім Ігоря Гаврищака та Армена Чибухчяна: дивіться відео

Рішення США може викликати ланцюгову реакцію в Європі

Чибухчян вважає, що якщо США визнають Росію країною-спонсоркою тероризму, це викличе ланцюгову реакцію у Європі. Європейські країни можуть взяти приклад зі Сполучених Штатів і також ухвалити аналогічні рішення щодо Росії.

"Насамперед цим у хорошому сенсі "заразяться" англосаксонські країни, а далі піде Німеччина та франкофонні держави", – зазначив політичний оглядач.

Рішення щодо Росії: коротко