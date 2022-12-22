Про це 24 каналу розповів історик, політичний оглядач зі США Армен Чибухчян. За його словами, якщо Вашингтон ухвалить рішення про те, що Росія – держава, яка підтримує тероризм, це загрожує Москві ще жорсткішими економічними наслідками.
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Також Росія опиниться у ще більшій ізоляції, ніж зараз.
Ці наслідки найбільше вплинуть на Росію, коли вона через треті країни або компанії-посередників намагається отримати певні речі, які не може купити напряму. Зокрема, йдеться про мікрочипи, процесори та інші деталі для зброї,
– пояснив Чибухчян.
Наслідки ймовірного визнання Росії країною-спонсоркою тероризму
Політичний оглядач зазначив, що у середині грудня британська агенція новин Reuters оприлюднила розслідування про те, як Москва обходить західні санкції. Як виявилося, низка західних компаній поставила Росії чипи на 777 мільйонів доларів. Їм у цьому допомагали маленькі компанії з Туреччини, Китаю та Гонконгу.
Зараз багато компаній та країн намагаються все-таки певними способами допомогти Москві обійти санкції. Однак якщо США визнають Росію країною-спонсоркою тероризму, то це буде неможливо. Адже тоді компанії, які допомагають Кремлю, також потраплять під санкції США,
– сказав Чибухчян.
Він додав, що у такому випадку ті компанії чи країни, які підтримують Росію злочинними методами, втратять свої ринки у США, а також довіру до себе.
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Рішення США може викликати ланцюгову реакцію в Європі
Чибухчян вважає, що якщо США визнають Росію країною-спонсоркою тероризму, це викличе ланцюгову реакцію у Європі. Європейські країни можуть взяти приклад зі Сполучених Штатів і також ухвалити аналогічні рішення щодо Росії.
"Насамперед цим у хорошому сенсі "заразяться" англосаксонські країни, а далі піде Німеччина та франкофонні держави", – зазначив політичний оглядач.
Рішення щодо Росії: коротко
- У Європарламенті 23 листопада ухвалили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму. Документ під час голосування підтримала абсолютна більшість європарламентарів.
- У середині грудня Сейм Польщі також назвав Росію країною, яка підтримує тероризм. У резолюції польського парламенту наголошується, що Росія систематично порушує права людини, міжнародне право і положення ООН та ряд інших міжнародних зобов'язань, а також здійснює агресію на території інших країн.
- У США не поспішають з рішенням про визнання Росії спонсором тероризму. Водночас американське видання The Hill повідомило про те, що у Конгресі США розробляють законопроєкт про визнання Росії "державою-агресоркою". Його мають намір ухвалити замість законопроєкту про визнання Росії "державою – спонсором тероризму", відхиленого американською владою.