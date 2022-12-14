Компоненти Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon, постачались до Росії через фірми-посередники котрі зареєстровані у Туреччині та Гонконзі. Про це стало відомо завдяки спільному розслідуванню Reuters з лондонським аналітичним центром з питань оборони Royal United Services Institute (RUSI).

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Постачання чипів попри санкції

Постачання чипів компанією Intel у Росію не тільки не знизилися, але, навпаки, зросли за період із квітня по листопад. Так, імпорт продукції Intel в Росію збільшився втричі – до 88 мільйонів доларів, згідно з даними російської митниці.

Також з цих даних випливає, що починаючи з березня й протягом семи місяців одна з компаній експортувала до Росії комплектуючі на суму не менш ніж 20 мільйонів доларів, включно з чіпами американських виробників.

Іншу фірму, турецьку Smart Trading Ltd. заснував гендиректор російської логістичної фірми Novelco Григорій Григор'єв. Також згідно з російськими митними деклараціями, компанія відвантажила продукцію американських виробників напівпровідників на щонайменше 660 тисяч доларів.

Також під час розслідування було зауважено один із постів Григор'єва на LinkedIn про те, що Novelco відкрила філію в Стамбулі й відправляє товари до Росії з Туреччини та не дотримується торговельних обмежень США та ЄС щодо Росії.

Оминати санкції Росії допомагають також і в Естонії. Компанія Elmec Trade, що базується в Таллінні, у період з 1 квітня по 31 жовтня відправила до Росії товарів на суму не менш ніж 17 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що США заборонили експортувати в Росію напівпровідники та іншу електроніку американського виробництва. У червні Мінпромторг США повідомило, що санкції спрацювали: експорт напівпровідників у Росію впав на 90%.