Компоненты Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon поставлялись в Россию через фирмы-посредники, зарегистрированные в Турции и Гонконге. Об этом стало известно благодаря совместному расследованию Reuters с лондонским аналитическим центром по обороне Royal United Services Institute (RUSI).

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Снабжение чипов несмотря на санкции

Снабжение чипов компанией Intel в Россию не только не снизились, но, напротив, выросли за период с апреля по ноябрь. Так, импорт продукции Intel в Россию увеличился втрое – до 88 миллионов долларов, согласно данным российской таможни.

Также из этих данных следует, что начиная с марта и в течение семи месяцев одна из компаний экспортировала в Россию комплектующие на сумму не менее 20 миллионов долларов, включая чипы американских производителей.

Другую фирму, турецкую Smart Trading Ltd. основал гендиректор российской логистической фирмы Novelco Григорий Григорьев. Также согласно российским таможенным декларациям, компания отгрузила продукцию американских производителей полупроводников на минимум 660 тысяч долларов.

Также во время расследования был замечен один из постов Григорьева на LinkedIn о том, что Novelco открыл филиал в Стамбуле и отправляет товары в Россию из Турции и не соблюдает торговые ограничения США и ЕС в отношении России.

Обходить санкции России помогают также и в Эстонии. Компания Elmec Trade, базирующаяся в Таллинне, в период с 1 апреля по 31 октября отправила в Россию товаров на сумму не менее 17 миллионов долларов.

Напомним США запретили экспортировать в Россию полупроводники и другую электронику американского производства. В июне Минпромторг США сообщил, что санкции сработали: экспорт полупроводников в Россию упал на 90%.