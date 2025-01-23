Может ли Украина возобновить ядерную программу, если США будут настаивать на территориальных уступках

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что каждая сторона для завершения конфликта должна в "чем-то" уступить. В то же время поговаривают, что США могут склонять Украину к территориальным уступкам.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сказал 24 каналу, если действительно прозвучат официальные заявления о территориальных уступках со стороны лидеров стран, которые выступили гарантами нашей безопасности в 1994 году, может ли это стать сигналом, что Украина должна вернуться к собственной ядерной программе.

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"Мы же братья, какая война"

Экс-руководитель Службы внешней разведки отметил, для того, чтобы команда новоназначенного президента США Дональда Трампа не склоняла Украину к территориальным уступкам, наша власть должна налаживать отношения и приводить аргументы, которые бы не допустили такого развития событий.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный предположил, что новоназначенный президент США может толкать Украину на уступки России оккупированными территориями.

По мнению Маломужа, сейчас Украине нереально восстановить ядерную программу из-за сопротивления союзников, таких как США и Европа. В то же время разговоры о возвращении ядерного оружия играют на руку российской пропаганде, которая использует эту тему для дезинформации.

Будапештский меморандум фактически не имел ни юридической силы, ни механизма обеспечения этих гарантий. Это скорее был декларативный документ.

Украина имела третий в мире потенциал ядерного оружия. Сотни миллиардов долларов, которые мы получили в результате ядерного разоружения, можно было направить на формирование Вооруженных Сил Украины, что также не было сделано.

Тогда была концепция и никто не мог даже предположить, что будет война с Россией. Мы же "братья", какая война – была такая абсурдная идея. Брать, брать, но надо готовиться ко всем сценариям,

– отметил Маломуж.

По его словам, чтобы предотвратить российское вторжение в феврале 2022 года мировые лидеры, в частности Джо Байден, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, должны были встретиться с Владимиром Путиным и объяснить, какие последствия это будет иметь для России.