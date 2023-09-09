Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Он считает, что уже этой осенью ВСУ могут получить существенное усиление от США.

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Изменит ли ситуацию на фронте американская помощь

Подход США состоит в том, чтобы не допустить применения ядерного оружия России. Однако есть и другой взгляд, согласно которому Вашингтон формирует график оказания помощи исходя из того, что в ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. В частности, это касается F-16, ATACMS и другого мощного оружия американского производства.

"Безусловно, американские генералы объяснили администрации Байдена, при каких условиях ВСУ идут в наступление. В частности, это касается проведения операций без поддержки Воздушных сил, на которую всегда полагаются западные армии", – предположил военный эксперт.

Ввиду этого, Abrams точно должны появиться на фронте уже очень скоро. Но 31 танк не решит всех вопросов, в отличие от ракет ATACMS, которые существенно добавили бы украинской армии способностей поражать врага.

Игорь Романенко о предстоящей помощи от Соединенных Штатов Америки: смотрите видео

По теме: 9 сентября издание ABC News написало, что США с большой вероятностью все-таки предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Они крайне необходимы для ВСУ, ведь с их помощью "хлопки" в российских тылах существенно участятся. Однако окончательное решение о предоставлении этих ракет еще не принято, и, по словам издания, может растянуться на месяцы.

Как поставки техники могут повлиять на наступление

Сейчас идет дипломатическая работа по получению всей необходимой Вооруженным Силам техники. Вероятно, что в этом месяце Зеленский и Байден обсудят этот вопрос, и если решение будет положительным для Украины, то можно ожидать новых поставок в октябре-ноябре.

"Именно на октябрь-ноябрь будут смещены наиболее решительные действия Вооруженных Сил для освобождения украинских территорий. Наше командование бережет личный состав, и хочет прибегнуть к масштабным наступательным действиям только тогда, когда партнеры передадут нам обещанную технику", – отметил Романенко.

Обратите внимание! На минувшей неделе издание Politico написало, что Украина получит первые 10 Abrams уже в середине сентября. Техника, по словам журналистов, уже готова к отправке, а украинские экипажи завершили обучение еще в августе. Однако, реагируя на эту публикацию, представитель американской армии отметил, что якобы по запросу Украины строк учений был продлен до тех пор, пока к отправке не подготовят все обещанные танки. В то же время, обещание передать Abrams этой осенью в Пентагоне подтвердили.

США передают Украине материально-техническую помощь: что известно