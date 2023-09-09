Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Он считает, что уже этой осенью ВСУ могут получить существенное усиление от США.
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Изменит ли ситуацию на фронте американская помощь
Подход США состоит в том, чтобы не допустить применения ядерного оружия России. Однако есть и другой взгляд, согласно которому Вашингтон формирует график оказания помощи исходя из того, что в ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. В частности, это касается F-16, ATACMS и другого мощного оружия американского производства.
"Безусловно, американские генералы объяснили администрации Байдена, при каких условиях ВСУ идут в наступление. В частности, это касается проведения операций без поддержки Воздушных сил, на которую всегда полагаются западные армии", – предположил военный эксперт.
Ввиду этого, Abrams точно должны появиться на фронте уже очень скоро. Но 31 танк не решит всех вопросов, в отличие от ракет ATACMS, которые существенно добавили бы украинской армии способностей поражать врага.
Игорь Романенко о предстоящей помощи от Соединенных Штатов Америки: смотрите видео
Как поставки техники могут повлиять на наступление
Сейчас идет дипломатическая работа по получению всей необходимой Вооруженным Силам техники. Вероятно, что в этом месяце Зеленский и Байден обсудят этот вопрос, и если решение будет положительным для Украины, то можно ожидать новых поставок в октябре-ноябре.
"Именно на октябрь-ноябрь будут смещены наиболее решительные действия Вооруженных Сил для освобождения украинских территорий. Наше командование бережет личный состав, и хочет прибегнуть к масштабным наступательным действиям только тогда, когда партнеры передадут нам обещанную технику", – отметил Романенко.
США передают Украине материально-техническую помощь: что известно
- Недавно Киев с визитом посетил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, в том числе и для того, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским украинское контрнаступление. По итогам встречи США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
- Среди прочего, в него войдут снаряды для Abrams с обедненным ураном, из-за чего на болотах уже началась паника. Также США пообещали передать больше кассетных боеприпасов, к которым оккупанты также испытывают определенные чувства.
- В целом, наши партнеры продолжают поддерживать Украину, ежемесячно помогая нам оружием и деньгами для противодействия агрессору. За это Вооруженные Силы благодарят их очередными успехами на фронте.