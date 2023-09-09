Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко. Він вважає, що вже цієї осені ЗСУ можуть отримати суттєве підсилення від США.

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Чи змінить ситуацію на фронті американська допомога

Підхід США полягає в тому, щоб недопустити застосування ядерної зброї Росії. Однак є й інший погляд, згідно з яким Вашингтон формує графік надання допомоги, виходячи з того, що в листопаді 2024 року у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. Зокрема це стосується F-16, ATACMS та іншої потужної зброї американського виробництва.

"Безумовно, американські генерали пояснили адміністрації Байдена, за яких умов ЗСУ йдуть у наступ. Зокрема це стосується проведення операцій без підтримки Повітряних сил, на яку завжди покладаються західні армії", – припустив військовий експерт.

З огляду на це, Abrams точно мають з’явитися на фронті вже незабаром. Але 31 танк не вирішить усіх питань, на відміну від ракет ATACMS, які б суттєво додали українській армії спроможностей.

Ігор Романенко про майбутню допомогу від Сполучених Штатів Америки: дивіться відео

До теми: 9 вересня видання ABC News написало, що США з великою імовірністю все-таки нададуть Україні далекобійні ракети ATACMS. Вони є вкрай необхідними для ЗСУ, адже з їхньою допомогою бавовна у російських тилах суттєво почастішає. Однак остаточне рішення про надання цих ракет ще не прийнято й, за словами видання, може розтягнутися на місяці.

Як постачання техніки може вплинути на наступ

Зараз триває дипломатична робота щодо отримання всієї необхідної Збройним Силам техніки. Ймовірно, що цього місяця Зеленський та Байден обговорять це питання, і якщо рішення буде позитивним для України, то можна очікувати нових поставок в жовтні-листопаді.

"Саме на жовтень-листопаді будуть зміщені найбільш рішучі дії Збройних Сил для звільнення українських територій. Наше командування береже особовий склад, і хоче вдатися до масштабних наступальних дій лише тоді, коли партнери передадуть нам обіцяну техніку", – зазначив Романенко.

Зверніть увагу! Минулого тижня видання Politico написало, що Україна отримає перші 10 Abrams вже в середині вересня. Техніка, за словами журналістів, вже готова до відправлення, а українські екіпажі завершили навчання ще у серпні. Однак, реагуючи на цю публікацію, речник американської армії зазначив, що нібито на запит України тривалість навчань була продовжена до того часу, поки до відправлення не підготують усі обіцяні танки. Водночас обіцянку передати Abrams цієї осені в Пентагоні підтвердили.

США передають Україні матеріально-технічну допомогу: що відомо