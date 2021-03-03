США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" в мае, – Госдеп
Соединенные Штаты продолжают искать цели для санкций на "Северный поток-2". О новых ограничениях могут объявить уже в мае 2021 года.
Источник:Госдепартамент США
Администрация США продолжает отслеживать, против кого нужно ввести санкции за участие в проекте.
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Когда могут ввести новые санкции в отношении газопровода
Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку-2",
– отметил Прайс.
По его словам, администрация каждые 90 дней будет представлять Конгрессу данные о своей работе в этом направлении.
"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, мы сообщим об этом", – добавил он.
Напомним, ранее Госдеп США новых санкций в отношении трубопровода не предложил, но оставил те, которые установила предыдущая администрация.
"Северный поток-2"?
Это – газопровод длиной более 1 200 километров, который Россия строит в обход Украины. Сейчас он готов уже примерно на 90%.
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